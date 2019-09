David Ellefson de Megadeth hará clínica de bajo en Chile

Con motivo de la gira que realizarán junto a Green Day y Fall Out Boy, Weezer acaba de anunciar también el lanzamiento de un nuevo álbum, “Van Weezer“, que verá la luz el próximo 15 de mayo de 2020, estrenando además la canción “The End Of The Game” como primer adelanto de este trabajo, el que a juzgar por su primer single, tiene un carácter muy ligado a la senda del metal.

Recordemos que la banda debutará en nuestro país el próximo 24 de septiembre en Movistar Arena, concretando el esperado primer encuentro con su fanaticada local. Las entradas están a la venta mediante sistema Puntoticket, con los siguientes valores:

Cancha Vip: $63.300

Cancha General: $40.300

Platea Baja Diamante: $63.300

Platea Baja Golden: $55.200

Platea Baja Silver: $43.700

Platea Alta Golden: $40.300

Platea Alta Silver: $34.500

Tribuna: $25.300 (AGOTADO)

Silla de Ruedas + Acompañante: $50.600

Escucha el primer adelanto a continuación: