David Byrne lideró a gran coro para interpretar “Heroes” de David Bowie

Han pasado cuatro años desde que los suecos de At The Gates editaron su último larga duración, “At War With Reality” (su primer disco en 19 años), sin embargo, la banda europea acaba de anunciar su regreso discográfico, tal como se venía adelantando hace un par de meses.

El grupo tendrá su vuelta el próximo 18 de mayo a través de “To Drink From The Night Itself“, trabajo que significará el estreno de su nuevo guitarrista, Jonas Stålhammar, y que también cuenta con la colaboración de Russ Russell, quien estuvo presente en la creación de “At War With Reality”.

Sobre la producción, el vocalista Tomas Lindberg dice: “Ha sido un proceso fluido y lleno de creatividad. Todas las personas con las que hemos trabajado en este proyecto han aumentado nuestra visión del producto final, y estamos muy entusiasmados con el resultado“.

Se espera que en los próximos días se revelen los detalles del registro. Mientras, te dejamos con algunos videos que muestran el equipamiento utilizado y los avances en estudio del LP: