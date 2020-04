Dave Grohl publica cover de “Times Like These” junto a Chris Martin, Dua Lipa, Royal Blood, y otros

BBC Radio 1 está realizando una versión “Stay Home” de su clásico “Live Lounge“, por lo que esta semana unieron a una serie de artistas para interpretar un cover del clásico “Times Like These” de Foo Fighters. Encabezados por Dave Grohl y Taylor Hawkins, la versión cuenta con participación de invitados como Chris Martin de Coldplay, Dua Lipa, Royal Blood, Sean Paul, Ellie Goulding, Rita Ora, 5 Seconds of Summer, Hailee Steinfeld, Rag’n’Bone Man, Sigrid, Biffy Clyro, Sam Fender, Bastille y Zara Larsson. Muchos talentos y de distintos estilos musicales.

Todas las ganancias de esta “Times Like These” de caridad beneficiarán a la fundación Children in Need de la BBC, además de Comic Relief y el Fondo de Respuesta a la COVID-19 de la OMS. Por ahora la canción está disponible solamente a través de plataformas de streaming, pero durante lo que queda de la semana aparecerá el videoclip oficial de esta.

Escucha el cover acá: