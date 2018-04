Daron Malakian estrena nueva canción y video con Scars On Broadway: “Lives”

Con el nuevo disco de System Of A Down todavía en stand by (no ha surgido ninguna novedad al respecto durante el último tiempo), el histórico guitarrista de la banda, Daron Malakian, continúa con sus proyectos paralelos, puntualmente, con Scars On Broadway.

La banda formada en 2003, la que ha tenido una carrera muy irregular (con tres separaciones en su historia), volvió este 2018 sólo con Malakian en su formación oficial, incluso, rebautizándose como Daron Malakian And Scars On Broadway.

Comenzando esta renovada etapa, el grupo (o Malakian, más bien), estrenó un nuevo tema titulado “Lives“, el que se transforma en su primer material original desde la salida de la canción “Fucking” en 2010 y de su único LP editado, el homónimo de 2008.

Puedes escuchar el corte a continuación y ver su respectivo video: