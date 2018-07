Daron Malakian And Scars On Broadway interpretó dos canciones de System Of A Down en vivo

Estas semanas han estado marcadas por la enredada historia de System Of A Down y su, estas alturas casi imposible, próximo álbum de estudio. Eso sí, lo anterior no es motivo para que sus integrantes sigan activos haciendo otro tipo de cosas, siendo el guitarrista Daron Malakian el más presente de ellos.

El músico lanzó el álbum “Dictator” con su proyecto Daron Malakian And Scars On Broadway, y ahora, en un concierto acústico, sorprendió con la interpretación de “Lonely Day” y “Lost In Hollywood”, tracks que son parte de los álbumes “Hypnotize” y “Mezmerize”, respectivamente, ambos lanzados en 2005.

Revisa los registros a continuación.