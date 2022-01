Dark Funeral estrena “Let The Devil In”, primer single de su próximo disco

Dark Funeral estrena videoclip de “Let The Devil In“, su primera canción de 2022 y primer single de su próximo disco “We Are The Apocalypse”, a estrenarse el 18 de marzo. Los suecos, considerados iconos del black metal, lanzarán su nuevo disco bajo el sello Century Media, siendo el séptimo larga duración desde “Where Shadows Forever Reign” de 2016.

El disco se lanzará con cambios en su formación, ya que en 2018 se unió a la banda el bajista Andra-Melek y el baterista Jalomaah, por lo que será su primera contribución de estudio a los liderados por Micke “Lord Ahrima” Svanberg. A continuación te dejamos los detalles del tracklist, portada y primer adelanto de este trabajo.

Tracklist de “We Are The Apocalypse”: