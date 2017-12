Danny Carey confirma que el nuevo disco de Tool saldrá en 2018

El mismo día en que Danny Carey junto a The Legend Of The Seagullmen anunciaron la salida de su LP debut homónimo (la banda que comparte junto a Brent Hinds, Dimitri Coat, y Jimmy Hayward publicará su primer álbum el próximo 9 de febrero), el baterista hizo explotar el mundo de la música con un anuncio que era esperado hace larguísimo tiempo.

Y es que a través de The MetalSucks Podcast, el músico norteamericano confirmó que el nuevo disco de Tool tendrá su estreno en algún punto de 2018. Primeramente, Carey habló sobre las novedades de The Legend Of The Seagullmen para después ser consultado (cómo no) por los avances en lo nuevo del grupo tras “Jambi“. Este es el diálogo entre el presentador y Carey:

Mi co anfitrión Brandon habló con Justin Chancellor unos meses atrás. Justin nos hizo sentir como si Tool fuera a publicar su nuevo disco en 2018. En una escala del 1 al 10, ¿cuánto fue que Justin nos mintió?

No les mintió. En una escala de cuánto mintió, sería cero. El disco saldrá. Saldrá en 2018.

Sabemos todo el historial de rumores, trascendidos y bromas que ha tenido el asunto del nuevo álbum de Tool anteriormente, pero ahora es un integrante de la misma banda quien da por sentado el lanzamiento del registro. Esperemos que esta vez sea cierto.