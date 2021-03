Danko Jones anuncia detalles de su nuevo disco y comparte canción: “I Want Out”

A pesar de que Tony Allen ya no se encuentre físicamente entre nosotros, su música sigue presente, ya que se dio a conocer “Cosmosis”, primer single tras su muerte, el que fue co-escrito por Damon Albarn junto a la participación de Skepta, y el poeta nigeriano, Ben Okri. Esta canción, junto a un video que puedes ver más abajo, será parte del disco, “There Is No End”, álbum póstumo del artista, que será estrenado el 30 de abril a través de Blue Note.

Cabe señalar, además, que el mismo día del lanzamiento será el primer aniversario de su muerte. Recordemos que Allen fue un colaborador cercano de Albarn, debido a que eran compañeros de banda en The Good, The Bad & The Queen junto a Paul Simonon de The Clash y a Simon Tong de The Verve.

A continuación, te dejamos la canción: