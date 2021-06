Damon Albarn anuncia su nuevo álbum solista: “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows”

Siguen los anuncios de nuevos discos, siendo esta vez el turno de Damon Albarn quien acaba de revelar los detalles de lo que será “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows“, disco que se publicará el próximo 12 de noviembre a través del sello Transgressive Records. Además, el frontman de múltiples proyectos como Blur, Gorillaz, y otros, estrenó un primer adelanto con el track que da nombre al disco, y que puedes escuchar más abajo.

El disco fue concebido originalmente como una pieza orquestal inspirada en los paisajes de Islandia, evolucionando naturalmente hacia una obra donde el artista explora más a fondo temas como la fragilidad, la pérdida, las emergencia y el renacimiento, luego del encierro obligatorio producto de la pandemia, en donde Albarn se mantuvo componiendo música para pasar el tiempo.

A continuación te dejamos los detalles del tracklist, portada y primer adelanto del disco.

Tracklist de “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows”: