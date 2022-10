D.H. Peligro, baterista de Dead Kennedys, falleció a los 63 años

Noticias que no quisiéramos informar irrumpen en esta tarde de sábado, ya que se acaba de confirmar el fallecimiento de D.H. Peligro, quien fuera el baterista de Dead Kennedys, una de las bandas insignes dentro del desarrollo del punk. Su deceso fue informado mediante un comunicado emitido por la banda, donde señalaron que falleció ayer viernes 28 de octubre en su casa, producto de un trauma en su cabeza tras sufrir una caída accidental.

Acá el comunicado oficial de la banda:

Dead Kennedys' drummer D.H. Peligro (Darren Henley) passed away in his Los Angeles home yesterday, Oct 28th. He died from trauma to his head from an accidental fall. Arrangements are pending will be announced in the coming days. Thank you for your thoughts and words of comfort pic.twitter.com/PC7sF87f6c

— Dead Kennedys (@DeadKennedys) October 29, 2022