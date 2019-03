Cuarto episodio y final de “TRANSMISSIONS”, serie documental de New Order

Cage The Elephant está listo para volver a arremeter con “Social Cues“, su nuevo trabajo de estudio, que será lanzado el próximo 19 de abril a través de RCA. El sucesor de “Tell Me I’m Pretty” de 2017, además de su quinto trabajo de estudio, ya había lanzado dos adelantos previos con las canciones “Ready To Let Go” y “House Of Glass“, y ahora entregan un nuevo track de este trabajo. Se trata de la canción “Night Running“, colaboración que realizaron junto a Beck, la cual mediante una vibra muy en plan reggae se desplaza de una manera natural y amena.

Escucha el track a continuación: