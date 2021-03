Cristián Cuturrufo se encuentra hospitalizado por COVID-19

Tal como hemos visto en los meses pasados, llega nuevamente otro anuncio de un trabajo en vivo de David Bowie. Este llevará el nombre de “David Bowie At The Kit Kat Klub (Live New York 99)”, transformándose en la quinta y última entrega de la serie “Brilliant Live Adventures”. Cabe destacar que el material revelado estará disponible para todo público desde el 2 de abril, sumándose a los ya conocidos “Ouvrez Le Chien (Live Dallas 95)“, “No Trendy Réchauffé (Live Birmingham 95)”, “LiveandWell.com“ y “Look At the Moon! (Live Phoenix Festival 97)”.

Este concierto fue grabado en el Kit Kat Klub en 1999, siendo un concierto pequeño para los fanáticos, ya que la única forma de asistir era a través de una invitación o ser ganador de un concurso. El show fue transmitido al mes siguiente por internet, y después se transformaría en un disco promocional. Sin embargo, eso cambió, y prontamente se podrá disfrutar de manera oficial.

A continuación, te dejamos el tracklist:

Tracklist de “David Bowie At The Kit Kat Klub (Live New York 99)”: