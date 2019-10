Criminal se presentará en Club Rock & Guitarras

Evidentemente era cosa de tiempo, pero el esperado debut de Billie Eilish en nuestro país ya agotó completamente las entradas. Su show, se realizará en Movistar Arena el próximo 5 de junio de 2020, concretando así el arribo de una de las figuras más importantes de la música en la actualidad bajo la promoción de su LP “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, lanzado este año.

Este será su debut en Sudamérica, incluyendo también paradas en países vecinos como Brasil, Argentina, y Colombia. Luego de agotarse completamente las entradas, habrá que esperar si se confirma alguna nueva fecha, un cambio de recinto, o si serán solamente estos los afortunados que verán el show, lo que será debidamente comunicado durante los próximos días.