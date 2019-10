Creedence Clearwater Revisited suma tercer show en Chile

Ya habíamos confirmado el regreso de Creedence Clearwater Revisited a nuestro país con fechas el 30 de octubre en Movistar Arena y el 1 de noviembre en la Quinta Vergara de Viña del Mar, y ahora, un tercer concierto de la banda acaba de ser confirmado para el 2 de noviembre en Coliseo Santiago, donde el conjunto tendrá una velada más íntima para despedirse de sus fanáticos.

Fue en 1995 cuando se fundó Creedence Clearwater Revisited, proyecto iniciado por Stu Cook y Doug “Cosmo” Clifford, ex miembros de Creedence Clearwater Revival, con el fin de repasar algunas de las canciones de dicho conjunto. Cada show estará dispuesto para repasar grandes clásicos del conjunto como “Midnight Special“, “Proud Mary“, “Bad Moon Rising“, “I Put A Spell On You“, entre otras canciones que se interpretarán durante el espectáculo.

Las entradas estarán disponibles desde el 3 de octubre a través de Puntoticket, con precios que ya informaremos.