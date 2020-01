Creedence Clearwater Revisited se presentará en Temuco

Creedence Clearwater Revisited llegará a Chile durante el mes de marzo para presentarse en distintos puntos del país, y ahora, la banda suma una nueva presentación en la ciudad de Temuco, hasta donde llegarán el próximo 15 de marzo en Gimnasio UFRO. Esto se suma a sus conciertos el 14 de marzo en Movistar Arena y el 13 de marzo en Gran Arena Monticello, quedando dispuesto de esta forma el nuevo itinerario de la banda tras la cancelación de sus conciertos en Coliseo Santiago para el día 15, así como el traslado del show del día 12 hasta el 14 para Movistar Arena. El show de la Quinta Vergara, en tanto, también fue suspendido.

Fue en 1995 cuando se fundó Creedence Clearwater Revisited, proyecto iniciado por Stu Cook y Doug “Cosmo” Clifford, ex miembros de Creedence Clearwater Revival, con el fin de repasar algunas de las canciones de dicho conjunto. Ahora, luego de 24 años brindando conciertos alrededor del mundo, la banda comunicó su retiro, por lo que hará una gran gira para despedirse de los escenarios. Cada show estará dispuesto para repasar grandes clásicos del conjunto como “Midnight Special“, “Proud Mary“, “Bad Moon Rising“, “I Put a Spell On You“, entre otras canciones que se interpretarán durante el espectáculo.

Las entradas estarán disponibles desde el lunes a través de Ticketek, con precios que ya informaremos.