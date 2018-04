Crean álbum mashup de Queens Of The Stone Age y El-P de Run The Jewels

Una combinación tan improbable como sorprendentemente buena. Y es que el mes pasado, el especialista en mashups (una técnica que consiste en mezclar la música de dos o más artistas utilizando generalmente samples), ToTom, publicó un álbum que combina la voz de Josh Homme (en distintas canciones de Queens Of The Stone Age) y la producción de El-P de Run The Jewels.

El disco, que incluye música (base y beats) de la carrera solista de El-P, material de Run The Jewels y extractos de “R.A.P. Music” (2012), quinto registro de Killer Mike (compañero de El-P en RTJ), fusiona temas como “No One Knows“, “Little Sister“, “Make It With Chu” o “My God Is In The Sun” con hipnóticos arreglos de El-P, dando como resultado una mezcla tan adictiva como armónica.