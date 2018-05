Coven y Wolfbrigade se presentarán juntos en Chile

Todavía no existe una fecha de lanzamiento oficial para el nuevo disco de Death Grips, el que llegará bajo el nombre de “Year Of The Snitch“, sin embargo, la banda norteamericana continúa adelantando parte del material que estará presenta en el que será su sexto larga duración.

Y es que si antes fue el avance de “Streaky“, ahora el grupo de rap experimental compartió un segundo single de la producción. Se trata de “Black Paint“, corte que se muestra con igual o mayor intensidad que su antecesor, con MC Ride (como siempre) dándolo todo con su voz.

Escucha el tema a continuación: