Courtney Barnett tocó “Nameless, Faceless” con Kim y Kelley Deal

En marzo pasado, The Breeders tenía el lanzamiento de su primer disco de estudio en diez años, “All Nerve“, excelente trabajo que contó con la colaboración de Courtney Barnett para el tema “Howl At The Summit“.

Pues bien, la amistad entre la artista australiana y la clásica banda de los noventa ha ido haciendo creciendo cada vez más, lo que quedó demostrado este fin de semana durante la presentación de Barnett en el festival Biggest Weekend. En medio del show, Kim y Kelley Deal, dos históricas de The Breeders, subieron al escenario para acompañar a la compositora oceánica en “Nameless, Faceless“, tema que es parte del último LP de Barnett, el hace poco publicado y muy buen “Tell Me How You Really Feel” (mayo, 2018).

Puedes ver un registro con la interpretación aquí: