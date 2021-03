Courtney Barnett presenta un sitio con archivos sobre su carrera

Debido a la pausa de conciertos por el COVID-19, los artistas han tenido que buscar distintas maneras para mostrar su material. En este caso, Courtney Barnett decidió subir a la web archivos nunca antes vistos de su trayectoria musical, mediante un sitio donde se albergarán historias, conciertos, afiches, presentaciones televisivas, entre más. En este LINK te dejamos la plataforma en donde encontrarás el material.

En la colección digital y gratuita, la artista da a conocer sus primeras presentaciones en 2007 en Australia, entre otros shows, alcanzando un total de casi 800 actuaciones, que puedes revisar dentro del sitio. El material publicado recolecta más de 14 años acerca de carrera de la cantante, llegando por supuesto hasta la actualidad con su disco “Tell Me How You Really Feel” (2018), ya que se incluyó la grabación de su único concierto en 2020 con público presente. Cabe destacar que ese show fue con fines de beneficencia para los incendios de Australia de esa fecha.

A continuación, te dejamos la presentación: