Courtney Barnett estrena canción y anuncia nuevo disco: “Things Take Time, Take Time”

Desde la publicación del álbum “Wasted Years” en 2014 que no se sabía mucho sobre OFF!, pero el supergrupo de punk ha regresado en esta jornada con muchas noticias, ya que además de estrenar un cover de “Holier Than Thou” de Metallica para lo que será “The Metallica Blacklist“, el conjunto también presenta su nueva formación. Keith Morris, reconocido por su trabajo en bandas como Black Flag y Circle Jerks y el ex Burning Brides, Dimitri Coats, ahora están acompañados de Autry Fulbright II en el bajo, quien fuera miembro de …And You Will Know Us By The Trail Of Dead, mientras que la batería ahora está tomada por Justin Brown, integrantes de la banda en vivo de Thundercat y Flying Lotus.

Ellos reemplazan al bajista Steve McDonald de Red Kross y el baterista de Rocket From The Crypt, Mario Rubalcaba, quienes ahora están fuera de la banda. Adicionalmente, también hoy se dio a conocer otro cover de la misma canción, a cargo de Biffy Clyro.

Escucha el cover a continuación:

Acá la versión de Biffy Clyro para “Holier Than Thou“: