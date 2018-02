Courtney Barnett anuncia nuevo disco y estrena canción: “Nameless, Faceless”

La producción de Courtney Barnett no se detiene. Y es que después de haber editado su primer álbum colaborativo con Kurt Vile en septiembre de 2017, el muy buen “Lotta Sea Lice“, la cantante y compositora australiana ya tiene programada su siguiente movida discográfica.

Se trata de un nuevo larga duración, el segundo de su carrera en solitario luego de su debut en 2015 con el excelente “Sometimes I Sit and Think, And Sometimes I Just Sit“.

La producción llevará como nombre, “Tell Me How You Really Feel“, tendrá su lanzamiento el próximo 18 de mayo e incluirá un total de diez canciones. Portada y track listing ya fueron revelados, revisa ese material más abajo.

Además del anuncio, la artista oceánica también compartió el primer single del registro. Aquel se titula “Nameless, Faceless“, y llega acompañado de un video que te dejamos a continuación:

Track listing “Tell Me How You Really Feel”: