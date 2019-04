Congreso hará concierto para celebrar sus 50 años

Ahora que el estreno de la última temporada de “Game Of Thrones” está a la vuelta de la esquina, se acaba de anunciar un álbum que contendrá canciones relacionadas a la serie. “For The Throne (Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones)“, contará con la participación de una gran serie de artistas, entre los que se incluyen The National, Rosalía, Travis Scott, Matthew Bellamy de Muse, Mumford & Sons, entre otros.

Este trabajo tendrá su lanzamiento el próximo 26 de abril, y ya publicó un pequeño trailer, que puedes revisar más abajo.