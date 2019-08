Congreso anuncia nuevos invitados para show por sus 50 años

Excelentes noticias para todos los fanáticos de Mr. Bungle, ya que justo en el día en que se conmemoran 28 años desde su álbum debut, la banda acaba de anunciar nuevas actividades en vivo. Esto, porque mediante sus redes sociales, los integrantes confirmaron la realización de tres conciertos para febrero de 2020, los cuales son promocionados como una interpretación integra de “The Raging Wrath Of The Easter Bunny“, el primer demo del conjunto, publicado en 1986.

Para esta serie de presentaciones, Mike Patton, Trey Spruance, y Trevor Dunn, estarán acompañados de Dave Lombardo y Scott Ian como invitados especiales. Las fechas de esto serán el 7 de febrero en el Fonda Theatre de Los Angeles, el 8 de febrero en el Warfield Theatre de San Francisco, y el 10 de febrero en el Brooklyn Steel de Nueva York.

Estaremos atentos a nueva info al respecto.