Confirman nueva edición de Fauna Primavera y anuncian acto de apertura

A sólo unos cuantos días de que se desarrolle la segunda versión del festival Fauna Otoño (próximo 12 de mayo en Espacio Riesco), su pariente mayor, el festival Fauna Primavera, fue confirmado para tener una octava edición el próximo 10 de noviembre en Espacio Broadway.

Mientras se espera que en las semanas siguientes se revele el cartel que habrá en la ocasión 2018 del evento, la producción a cargo anunció un acto de apertura que tendrá a los norteamericanos de Mercury Rev y Deerhunter debutando en nuestro país.

Con distintos tiempos de actividad dentro del circuito (Mercury Rev se formó en 1989 y Deerhunter hizo lo propio en 2001), ambas bandas editaron sus últimos discos en 2015, los dos con un gran recibimiento de la crítica. En tanto los neoyorquinos publicaron “The Light In You“, los encabezados por Bradford Cox editaron “Fading Frontier“, el séptimo LP de su carrera.

El show se realizará el próximo 8 de noviembre en el Club Blondie, y las entradas para aquel estarán disponibles a las 11:00 Hrs. de hoy mediante sistema Puntoticket con los siguientes precios: