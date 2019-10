Confirman realización del Aniversario 10 años Fauna

Comienza una nueva semana y siguen las manifestaciones a lo largo de nuestro país, por lo que la crisis social que afecta a Chile aún está lejos de terminar. Pese a que el Gobierno levantó el Estado de Emergencia durante el fin de semana (lo que se traduce en un retiro de las fuerzas militares y el fin del toque de queda), igualmente los shows que se tomarían la cartelera de esta semana ya fueron todos postergados. A continuación lo detallamos:

EPICA – 30 DE OCTUBRE, TEATRO CAUPOLICÁN

El concierto de la banda que celebraría el aniversario del álbum “Design Your Universe” (2009), será reprogramado. Así lo confirmó la producción a cargo mediante un comunicado, afirmando que una nueva fecha para su realización será anunciada en el transcurso de las dos próximas semanas. Quienes no estén de acuerdo con esto, pueden hacer la devolución de su entrada contactándose con Ticketek, mientras que quienes deseen esperar solo deben conservar el ticket.

CREEDENCE CLEARWATER REVISITED – 30 DE OCTUBRE (MOVISTAR ARENA), 1 DE NOVIEMBRE (QUINTA VERGARA), 2 DE NOVIEMBRE (COLISEO SANTIAGO)

Con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de la banda como de los asistentes, los conciertos que Creedence Cleawater Revisited daría durante estos días en Santiago y Viña del Mar serán reprogramados para marzo de 2020. No se entregó información sobre la eventual devolución de quienes no deseen asistir.

I AM MORBID + PESTILENCE – 1 DE NOVIEMBRE, CLUB BLONDIE

Marzo de 2020 será finalmente la fecha cuando se concrete el regreso de I Am Morbid a Chile. La decisión se produjo debido a que no se podía garantizar la seguridad de la banda y los asistentes en dicho show, por lo que la gira completa de la banda será recalendarizada para el próximo año. En el caso de Pestilence, no está claro aún si el conjunto podrá acompañar a IAM en la nueva fecha, por lo que se verá su disponibilidad para que regresen también.