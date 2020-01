Concierto de Turnover se pospone hasta junio

Green Day sigue en promoción de lo que será su nuevo disco, “Father Of All Motherfuckers” (o sólo “Father Of All…”, forma censurada en que se verá en muchos medios de habla inglesa), el que será lanzado el próximo 7 de febrero a través de Reprise Records.

El disco lleva dos adelantos, “Fire, Ready, Aim” y “Father Of All…”, los que han dejado algo dividida a su fanaticada, pero habrá que esperar a escuchar el disco completo para llegar a una mejor evaluación. Por lo mismo, Green Day ha compartido una nueva canción de su futuro LP 13, titulada “Oh Yeah”, y que puedes escuchar a continuación.