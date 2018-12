Concierto de Babasónicos en Chile cambia de fecha

Este año mediante su nueva cuenta de Instagram comenzamos a tener novedades sobre Broken Bells, proyecto formado por James Mercer de The Shins junto con el productor Brian Burton, más conocido en la industria como Danger Mouse. Mediante una serie de fotografías, la banda confirmó estar trabajando en lo que será el sucesor de “After The Disco” (2014), cuyo primer adelanto ya tenemos disponible.

Se trata de “Shelter“, canción que viene a cortar con un silencio de tres años, ya que la banda había lanzado en 2015 el single “It’s That Talk Again“. Recordemos que Mercer estuvo ocupado con el lanzamiento y promoción de “Heartworms“, el último LP de The Shins, mientras que Burton hizo lo suyo produciendo “Wide Awake!” de Parquet Courts, uno de los álbumes más destacados del año, además de trabajar en un proyecto colaborativo junto a Karen O de Yeah Yeah Yeahs.

Estaremos atentos a los detalles oficiales sobre el tercer álbum del conjunto, por ahora, escucha su primer adelanto: