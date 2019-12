Cómo Asesinar A Felipes se suma al show de Hiatus Kaiyote en Chile

Antes de que comenzara el proyecto Run The Jewels junto a Killer Mike, no es un misterio que El-P ya era un nombre por sí solo en el hip hop más underground. Ahora, quienes no conozcan mucho de su obra tendrán la oportunidad de hacerlo con una reedición de su catálogo como solista durante 2020, el cual contendrá sus trabajos en Rawkus Records hasta sus lanzamientos en Definitive Jux label, comenzando hoy mismo con el álbum “I’ll Sleep When You’re Dead“.

Esto marca la primera vez desde su lanzamiento en 2007 que este disco está disponible en streaming, mostrando algunas de las composiciones más insignes del artista a través de colaboraciones con artistas como Trent Reznor, Cat Power, y la dupla de Omar Rodríguez-Lopez y Cedric Bixler-Zavala, mentes detrás de The Mars Volta y cuantos otros proyectos. Escucha el disco a continuación.

Streaming de “I’ll Sleep When You’re Dead”: