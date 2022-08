Cómo Asesinar A Felipes estrena nueva canción: “III Sombra”

Durante el fin de semana se dio a conocer un extenso reportaje del medio musical norteamericano Pitchfork, en donde varias mujeres acusan a Win Butler de Arcade Fire de conductas sexuales inapropiadas y acoso. Puntualmente, fueron tres mujeres las que hicieron denuncias de interacciones sexuales con Butler, las que se sintieron inapropiadas dadas las diferencias de edad, dinámica de poder y el contexto en el que ocurrieron. Las tres mujeres eran fanáticas de la banda, con edades entre 18 y 23 años al comienzo de sus interacciones con Butler, las que tuvieron lugar durante distintos períodos entre los años 2016 a 2020, cuando el músico tenía entre 36 y 39 años.

Una cuarta víctima, de género fluido, señala que Butler le agredió sexualmente dos veces en 2015. En el reportaje, el medio señala que tuvo acceso a capturas de pantalla de mensajes de texto e Instagram entre las víctimas y Butler, entrevistando también a cercanos que corroboraron los hechos. Para su defensa, Butler contrató a la experta en crisis de relaciones públicas, Risa Heller, quien entregó una declaración escrita al medio para abordar las acusaciones. En aquel comunicado, el músico reconoció las interacciones con las cuatro personas que lo acusan, indicando que fueron con consentimiento y nunca iniciadas por él.

Adicionalmente, su esposa y también integrante de Arcade Fire, Régine Chassagne, emitió una declaración en apoyo de Butler, señalando que él “había perdido el camino, pero ha encontrado el camino de regreso“.

Declaración de Win Butler:

Amo a Régine con todo mi corazón. Llevamos 20 años juntos, ella es mi compañera en la música y en la vida, mi alma gemela y soy afortunado y agradecido de tenerla a mi lado. Pero a veces, ha sido difícil equilibrar ser el padre, esposo y compañero de banda que quiero ser. Hoy quiero aclarar las cosas sobre mi vida, mi mal juicio y los errores que he cometido.

He tenido relaciones consensuadas fuera de mi matrimonio.

No hay una manera fácil de decir esto, y lo más difícil que he hecho es tener que compartir esto con mi hijo. La mayoría de estas relaciones fueron de corta duración, y mi esposa lo sabe: nuestro matrimonio, en el pasado, ha sido menos convencional que algunos. Me he conectado con personas en persona, en espectáculos y a través de las redes sociales, y he compartido mensajes de los que no estoy orgulloso. Lo más importante es que cada una de estas interacciones ha sido mutua y siempre entre adultos con consentimiento. Es profundamente revisionista, y francamente equivocado, que alguien sugiera lo contrario.

Nunca he tocado a una mujer en contra de su voluntad, y cualquier implicación que tenga es simplemente falsa. Niego con vehemencia cualquier sugerencia de que me obligué a una mujer o exigí favores sexuales. Eso simplemente, e inequívocamente, nunca sucedió.

Si bien estas relaciones fueron todas consentidas, lo siento mucho por cualquiera a quien haya lastimado con mi comportamiento. La vida está llena de tremendo dolor y error, y nunca quiero ser parte de causar el dolor de otra persona.

He luchado durante mucho tiempo con problemas de salud mental y los fantasmas del abuso infantil. Cuando tenía 30 años, comencé a beber mientras lidiaba con la depresión más grave de mi vida después de que nuestra familia sufriera un aborto espontáneo. Nada de esto pretende excusar mi comportamiento, pero quiero dar algo de contexto y compartir lo que estaba sucediendo en mi vida en ese momento. Ya no me reconocía a mí mismo ni a la persona en la que me había convertido. Régine esperó pacientemente mirándome sufrir y trató de ayudarme lo mejor que pudo. Sé que debe haber sido muy duro para ella ver a la persona que amaba tan perdida.

He estado trabajando duro en mí mismo, no por miedo o vergüenza, sino porque soy un ser humano que quiere mejorar a pesar de mis defectos y daños. He pasado los últimos años desde que el Covid golpeó tratando de salvar esa parte de mi alma. He dedicado mucho tiempo y energía a la terapia y la curación, incluida la asistencia a A.A. Ahora soy más consciente de cómo mi imagen pública puede distorsionar las relaciones incluso si una situación me parece amistosa y positiva. Estoy muy agradecida con Régine, mi familia, mis queridos amigos y mi terapeuta, quienes me ayudaron a salir del abismo que estaba seguro que a veces me consumiría. El vínculo que comparto con mis compañeros de banda y la conexión increíblemente profunda que he hecho con una audiencia al compartir música literalmente me ha salvado la vida.

Mientras miro hacia el futuro, sigo aprendiendo de mis errores y trabajando arduamente para convertirme en una mejor persona, alguien de quien mi hijo pueda estar orgulloso. Les digo a todos mis amigos, familiares, a cualquiera a quien haya lastimado y a las personas que aman mi música y están conmocionadas y decepcionadas por este informe: lo siento. Lo siento por el dolor que causé – Lo siento, no estaba más consciente y sintonizado con el efecto que tengo en las personas – La cagué, y aunque no es una excusa, seguiré mirando hacia adelante y sanando lo que puede ser sanado, y aprender de experiencias pasadas. Puedo hacerlo mejor y lo haré mejor.