Como Asesinar A Felipes anuncia nuevo álbum y estrena canción junto a Camila Moreno: “Días Oscuros”

Tras haber publicado en mayo la canción “Blame It On My Youth“, Blink-182 estrena un nuevo track, tratándose de “Generational Divide“, un breve pero poderoso corte de 50 segundos, en donde la banda hace gala de todas sus influencias punk y hardcore. Por el momento, aún se desconoce si la banda estrenará un nuevo LP este año, o si solamente se trata de singles sueltos, pero lo cierto es que se encuentran en una racha de lanzamientos que, seguramente, continuará este 2019.

Escucha el track a continuación: