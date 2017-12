Comenzó la venta de entradas para show de Deftones en Chile

Anoche, Peter Hook & The Light ofreció un concierto en el Roundhouse de Londres con un invitado muy especial: Mark Lanegan. El músico norteamericano, ex Screaming Trees y antiguo colaborador de Queens Of The Stone Age, subió al escenario en el último encore de la jornada para acompañar a la banda en dos clásicos de Joy Division, el legendario grupo que Hook cofundara ante de formar New Order.

Los temas elegidos fueron “Atmosphere” y “Dead Souls“, ambos editados tiempo después de la muerte de Ian Curtis. Antes de presentar a Lanegan, el bajista británico dijo: “Una de las mejores cosas de este trabajo es que puedo tocar junto a mis héroes. Quiero dedicar esta canción (“Atmosphere”) a Ian Curtis y, para tocarla, esta noche nos acompaña Mark Lanegan“.

Puedes revisar dos registros del show aquí: