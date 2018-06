Comenzó la venta de entradas para los dos shows de Morrissey en Chile

Luego de una ola de rumores y trascendidos surgidos en el último tiempo sobre la visita de Morrissey a nuestro país, fue el propio músico británico quien hace unos días confirmó una gira sudamericana entre noviembre y diciembre próximos, claro, con Chile incluido.

El histórico y polémico cantante llegará a esta parte del mundo para presentar su último larga duración, “Low In High School” (2017), publicado en noviembre de 2017, a tres años de la salida de su antecesor, “World Peace Is None of Your Business” (2014).

Recordemos que la última vez del compositor en suelos nacionales fue en 2015, como número estelar del festival Primavera Fauna de ese año.

Ahora, para alegría de sus seguidores, el inglés ofrecerá dos conciertos en Chile, primero en el Gran Arena Monticello (14 de diciembre) y luego en el Movistar Arena (15 de diciembre). Las entradas para ambos shows ya están disponibles bajo sistema Puntoticket con los siguientes precios:

Gran Arena Monticello | 14 de diciembre

Cancha – Etapa 1: $38.000

Cancha – Etapa 2: $45.000

Platea Baja Trebol: $65.000

PLatea Baja Trebol Parcial: $45.000

Platea Baja Corazón: $55.000

Platea Baja Central: $45.000

Platea Baja Diamante: $55.000

Platea Baja Pica: $65.000

Platea Baja Pica Central: $45.000

Platea Alta Trebol: $45.000

Platea Alta Trebol Parcial: $26.000

Platea Alta Corazón: $35.000

Platea Alta Central: $26.000

Platea Alta Diamante: $35.000

Platea Alta Pica: $45.000

Platea Alta Pica Central: $26.000

*Precios sin cargo por servicio

Movistar Arena | 15 de diciembre

Cancha Vip: $80.000

Cancha – Etapa 1: $35.000

Cancha – Etapa 2: $39.000

Platea Baja Diamante: $75.000

Platea Baja Golden: $60.000

Platea Baja Silver: $45.000

Platea Alta Golden: $35.000

Platea Alta Silver: $28.000

Tribuna: $20.000

*Precios sin cargo por servicio

*Descuento Movistar AGOTADO