Colors Night Lights suma nuevas bandas y anuncia telonero de Noel Gallagher en Concepción

La banda japonesa MONO, uno de los mejores exponentes del post rock en la actualidad, está de regreso con lo que será su nuevo álbum de estudio. Esto, porque la agrupación anunció los detalles de “Nowhere Now Here“, el que se lanzará a través de Pelagic Records el próximo 25 de enero, siendo el primero que contará con el baterista Dahm Majuri Cipolla, quien reemplazará a Yasunori Takada, que dejó la banda en 2017.

Así es como Goto, Tamaki y Yoda se preparan para el sucesor de “Requiem From Hell” (2016), uno de los discos más destacados de aquel año, con el que será el décimo LP de su carrera. Además, la banda lanzó un pequeño corto con el director francés Julien Levy, el que incluye la canción “After You Comes The Flood“, que puedes escuchar más abajo.

Mira el registro audiovisual, además del tracklist y portada, a continuación:

Tracklist de “Nowhere Now Here”: