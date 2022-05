Coldplay confirma una cuarta presentación en el Estadio Nacional

Suede está de regreso: la banda acaba de anunciar el lanzamiento de “Autofiction“, su noveno larga duración, que será publicado el próximo 16 de septiembre a través del sello BMG. Además de este anuncio, la banda estrenó el primer adelanto de este trabajo con la canción “She Still Leads Me On“, que puedes escuchar al final de esta nota.

La alineación para este nuevo disco está compuesta por Brett Anderson, Mat Osman, Simon Gilbert, Richard Oakes y Neil Codling, quienes se concentraron en lograr el sonido de siempre de la banda para esta nueva aventura discográfica, grabada en los Konk Studios de Londres. A continuación te dejamos los detalles del tracklist, portada y el primer adelanto de este trabajo.

Tracklist de “Autofiction”: