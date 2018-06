Coheed And Cambria anuncia nuevo disco de estudio: “The Unheavenly Creatures”

El primer día de este mes, los norteamericanos de Coheed And Cambria publicaban una nueva canción titulada “The Dark Sentencer“, impresionante corte de diez minutos de duración que ya se apuntaba como el single inaugural del nuevo disco de la banda, del que se acaban de revelar sus detalles.

La producción tendrá su lanzamiento el próximo 5 de octubre bajo el nombre de “The Unheavenly Creatures“, transformándose así en el noveno álbum del grupo y en el sucesor de “The Color Before The Sun” (2015).

Con quince canciones y 78 minutos de duración, el registro continuará la historia de la serie de cómics realizados por Claudio Sánchez y compañía, The Amory Wars, la que se relaciona directamente con cada uno de los discos editados por la banda (sólo a excepción de “The Color Before The Sun”).

Puedes revisar la portada y track listing de “The Unheavenly Creatures” a continuación:

Track listing “The Unheavenly Creatures”