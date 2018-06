Code Orange publica nuevo EP: “The Hurt Will Go On”

Los norteamericanos de Code Orange continúan adelante con una nueva movida discográfica luego de haber publicado su último disco de estudio en enero de 2017, el excelente “Forever“, un registro que fue celebrado ampliamente por los medios y por el público, y que los consolidó definitivamente en el extenso campo del hardcore.

Ahora, la banda encabezada por Eric Balderose acaba de estrenar un nuevo EP de tres canciones titulado “The Hurt Will Go On“, en el que se incluye el corte homónimo, “3 Knives” y “The Hunt“, este último con la notable colaboración de Corey Taylor.

Puedes escuchar el material a continuación: