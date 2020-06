Code Orange interpretó “Underneath” en “NXT TakeOver: In Your House”

Anoche, se realizó un nuevo NXT TakeOver, el cual homenajeó a los eventos “In Your House” de la (por esos años) WWF en los noventa. Fue durante esta jornada que Code Orange hizo su regreso triunfal a la empresa con la interpretación de “Underneath“, canción que da nombre a su más reciente trabajo y que también era el track oficial del show que tuvo a Adam Cole reteniendo el NXT Championship frente a The Velveteen Dream, y a Io Shirai convirtiéndose en la flamante nueva campeona femenina del show de los miércoles por la noche.

Volviendo a lo musical, “NXT TakeOver: In Your House” abrió con una presentación del conjunto en el escenario, siendo esta la segunda vez que Code Orange participa en el show luego de haber interpretado la canción de entrada de Aleister Black en “NXT TakeOver: Brooklyn” de 2017, además de reversionar la canción de entrada de Bray Wyatt en la versión que el luchador utiliza con su personaje “The Fiend“.

Mira la presentación a continuación: