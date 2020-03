Code Orange comparte registro proshot del lanzamiento de “Underneath”

En 2012, Converge publicó su álbum “All We Love We Leave Behind“, el cual abre con la canción “Aimless Arrow”. Ahora, el potente track de casi 3 minutos de duración acaba de recibir una nueva versión, la que llega a nada más ni nada menos 31 minutos y 18 segundos bajo el nombre de “Endless Arrow“. La intención detrás de publicar este track pasa por “mantener entretenida a la gente en estos tiempos tan desafiantes”, según manifestó la banda en su anuncio.

Escucha el track, disponible solamente a través de Bandcamp, a continuación: