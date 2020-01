Code Orange anuncia nuevo álbum y estrena video: “Underneath”

Ha sido una de las bandas más interesantes que entregó la década anterior y, tras “Forever” (2017) y el EP “The Hurt Will Go On” (2018), están de regreso. Code Orange anunció los detalles del que será su cuarto larga duración.

El nuevo registro, producido por su baterista Jami Morgan, Nick Rasculinecz (Alice In Chains, Deftones) y Will Yip, tendrá catorce tracks y será estrenado el 13 de marzo. Como adelanto, el quinteto comparte la canción que da nombre a la placa, “Underneath”, con su respectivo video.

Revisa a continuación lo nuevo de Code Orange, además del tracklist y portada del álbum.

Tracklist y portada: