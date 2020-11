Cler Canifrú celebrará 5 años de carrera solista con show en streaming

Luego de publicar “Alphabet” hace unos meses, Shame finalmente confirma lo que muchos esperaban: el lanzamiento de un nuevo trabajo de estudio. Esto, porque el próximo 15 de enero de 2021, a través del sello Dead Oceans, será publicado el álbum “Drunk Tank Pink“, del cual ahora la banda acaba de mostrar un segundo adelanto mediante la canción “Water in the Well“, cuyo videoclip puedes revisar más abajo.

Este LP llega luego de que la banda publicara su primer álbum “Songs Of Praise” en 2018, el que como referencia para quienes no estén familiarizados con el conjunto, ocupó la posición número 4 en nuestra lista de Mejores Discos 2018, siendo superado solamente por álbumes como “Twin Fantasy (Mirror To Mirror)” de Car Seat Headrest, “God’s Favorite Customer” de Father John Misty, y el mejor de aquel periodo, “Joy As An Act Of Resistance.” de IDLES.

Tracklist de “Drunk Tank Pink”