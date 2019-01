Cinemark exhibirá “The Death Of Superman” y “Reign Of The Supermen”

Los próximos 21 y 22 de enero, Cinemark traerá de forma exclusiva hasta sus pantallas Death of Superman y Reign of the Supermen, películas de animación que retratan uno de los episodios más comentados en la historia de los cómics: la muerte del hombre de acero, y la posterior reacción del mundo ante su desaparición.

Death of Superman, historia publicada originalmente a fines de 1992, relata uno de los sucesos más importantes e icónicos en la historia de los cómics y los superhéroes, con Doomsday, un ser sediento de muerte y destrucción, covertido en el -impensado- verdugo del último hijo del planeta Krypton. Tras la muerte de quien también fuera conocido como Clark Kent, y con el mundo aún de luto y consternado por su deceso, cuatro individuos con poderes sobrehumanos, Steel, Cyborg Superman, Superboy y el Erradicador, llegan hasta la ciudad de Metrópolis buscando heredar la posición de protector de la Tierra y líder de una derrotada Liga de la Justicia.

Las cintas, llenas de drama, acción y emoción, y que se presentarán en su idioma original con subtítulos, cuentan con las voces de, entre otros, los actores Jerry O’Connell (Superman / Clark Kent), Rainn Wilson (Lex Luthor) y Rosario Dawson (Wonder Woman). Death of Superman se exhibirá el día lunes 21 de enero a las 19.30 horas, mientras que Reign of the Supermen está programada para el día siguiente, martes 22 de enero, a la misma hora.

Ambos títulos estarán disponibles de forma exclusiva en los complejos Cinemark de Mallplaza Arica, Mallplaza Iquique, Mallplaza La Serena, Espacio Urbano (Viña del Mar), Marina Arauco, Alto Las Condes, Mallplaza Vespucio, Mid Mall Maipú, Portal Ñuñoa, Rancagua y Mirador Bio Bío.

Las entradas estarán a la venta desde el 3 de enero, tanto en boleterías como en la web de Cinemark.