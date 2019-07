Cinemark exhibirá concierto “Us + Them Tour” de Roger Waters

El próximo 2 de octubre, Cinemark recibirá en su pantalla al legendario músico británico Roger Waters con Us + Them Tour, registro de uno de los celebrados conciertos que el ex Pink Floyd presentó en Europa como parte de la misma gira promocional que lo trajo de regreso a Chile por cuarta ocasión en noviembre de 2018.

La cinta, filmada en Ámsterdam y que cronometra 125 minutos de duración, captura la celebrada espectacularidad de la puesta en escena que el virtuoso artista presentó durante un periplo que se extendió por más 150 actuaciones, las que lo llevaron a recorrer gran parte del mundo para entregar su música frente a más de dos millones de fervientes seguidores.

Sobre el escenario, el inglés entregó un repertorio que recorrió tanto su catálogo en solitario como el de la influyente agrupación que fundó a mediados de los sesenta junto a David Gilmour, Nick Mason y Syd Barrett, contando entre las canciones del listado piezas icónicas como Wish You Were Here y Comfortably Numb.

La dirección de Us + Them estuvo a cargo de Sean Evans, realizador con quien Waters ya había colaborado anteriormente en la documentación de la gira The Wall y cuyo resultado presentado en el año 2014. La proyección de Roger Waters – Us + Them Tour está programada para el miércoles 02 de octubre a las 19.00 horas en los complejos Cinemark ubicados en Alto Las Condes, Portal Ñuñoa, Midmall Maipú, Mallplaza Vespucio y Mallplaza Tobalaba en el caso de Santiago, mientras que en regiones estará disponible en las sucursales de Mallplaza Arica, Mallplaza Iquique, Mallplaza La Serena, Open Ovalle, Mall Marina (Viña del Mar), Rancagua, Mallplaza El Trébol (Talcahuano), Mallplaza Mirador Bio Bío (Concepción), y Portal Osorno.

Las entradas ya están disponibles en boleterías de Cinemark, la aplicación móvil Cinemark Chile, y en www.cinemark.cl