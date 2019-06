CineHoyts anuncia nuevas funciones de “Soundgarden: Live From The Artists Den”

Spoon está de regreso con un nuevo track, además de una colección de grande éxitos, la cual llevará por nombre “Everything Hits at Once: The Best of Spoon”. Dicho trabajo, estará disponible a partir del 26 de julio a través de Matador Records, recopilando todas las composiciones más importantes de la banda hasta la fecha.

Además, el conjunto estrenó la canción “No Bullets Spent”, track inédito que cerrará este recopilatorio de 13 canciones, y que puedes escuchar a continuación junto con los detalles del tracklist de este lanzamiento.

Tracklist de “Everything Hits at Once: The Best of Spoon”