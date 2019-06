CineHoyts anuncia nuevas funciones de “Soundgarden: Live From The Artists Den”

Ya se habían anunciado una serie de lanzamientos y actividades en torno a Soundgarden y su show “Live From The Artist Den“, siendo uno de ellos la exhibición del concierto el próximo 1 de julio. “Soundgarden: Live from the Artists Den”, que captura una presentación en febrero de 2013 en el Wiltern Theatre de Los Angeles será presentado exclusivamente en salas IMAX de todo el mundo, entregando la experiencia de vivir este concierto sin precedentes.

Debido al éxito de la preventa del día 1 de julio se abrieron el 2 y 3 de julio a las 18:10 horas, exclusivo en IMAX, nuevas funciones donde se proyectará la legendaria presentación de 2013 desde el Teatro “The Wiltern” en Los Ángeles como una experiencia cinematográfica.

El show contiene un total de 29 canciones, de las cuales 21 nunca habían sido publicadas en algún concierto en video. De esas, 17 tracks harán su primera aparición oficial en un álbum en vivo, como por ejemplo “Blind Dogs“, interpretada por primera vez en ese concierto. Recordemos que esta presentación será editada el próximo 26 de julio en una variedad de formatos como CD, Bluray, vinilo.