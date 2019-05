Cigarettes After Sex regresa a Chile

Un regreso muy esperado por parte del público local ya es una realidad: Cigarettes After Sex vuelve nuestro país para ofrecer su primer show en solitario, luego de haber sido parte de la edición 2017 del festival En Órbita. El reencuentro de este proyecto con sus fans locales será el próximo 23 de agosto, en un concierto programado en Cine Arte Normandie, donde repasarán todos los puntos importantes de su breve pero consistente discografía.

El grupo proveniente de El Paso, Texas, liderado por Greg Gonzalez, irrumpió en la escena con su EP “I” en 2012, que incluía la canción “Nothing’s Gonna Hurt You”, que fue parte de la banda sonora de series televisivas como “The Handmaid’s Tale”, “The Sinner” y “Shameless”. Luego, la banda ha continuado publicando sencillos durante los años siguientes, hasta que el 9 de junio de 2017 editaron su debut, uno de los más aclamados de los últimos años por la crítica especializada y con gran recibimiento por parte de la audiencia.

La venta de entradas estará disponible desde el viernes 17 de mayo mediante el sistema Puntoticket, con los siguientes valores: