Chvrches anuncia nuevo disco y estrena colaboración con Robert Smith: “How Not To Drown”

Chvrches está de regreso con los detalles de su esperado nuevo álbum, ya que la banda publicará “Screen Violence” el próximo 27 de agosto a través de Glassnote Records. Para adelantarlo, es que el conjunto además publicó un adelanto con “How Not To Drown“, donde colaboran con Robert Smith de The Cure. Cabe señalar, que este será el cuarto larga duración de la agrupación, siendo sucesor de “Love Is Dead” (2018).

A continuación los detalles del tracklist, portada y adelanto.

Tracklist de “Screen Violence”: