Christine McVie de Fleetwood Mac falleció a los 79 años

Prácticamente no hay día en que no se anuncie un nuevo concierto para 2023, y hoy no es la excepción, debido a que se confirmó el regreso a Chile de Snarky Puppy, proyecto comandado por el multinstrumentista Michael League, que volverá a nuestro país el próximo 20 de mayo para presentarse en el escenario del Teatro Coliseo. Esta visita estará enmarcada en la gira de promoción de su última producción, “Empire Central“, publicada en septiembre de este año.

En este nuevo álbum, el número 14 de toda su existencia, se reunieron las mejores versiones de una serie de canciones que la banda interpretó en ocho presentaciones en Dallas, Texas, contando con singles como “Trinity” y “Bet”. Con casi 20 años de carrera, el proyecto ha contado con un gran abanico de músicos que han aportado cada uno con su expertise en la construcción de un particular sonido.

Los tickets se encuentran disponibles en sistema Punto Ticket, con los siguientes valores:

Cancha: $45.000

Platea Baja: $40.000

Platea Alta: $38.000

*Precios no incluyen cargo por servicio.