Christina Rosenvinge se presentará en Frutillar

Pareciera que ha pasado muy poco tiempo desde que se conoció el cartel completo de Lollapalooza Chile 2019, y hoy ya tenemos la información sobre la división de artistas para los tres días del evento. Lo anterior, debido a que el próximo 29, 30 y 31 de marzo viviremos la novena versión de este nuevo evento, la que también suma a cuatro nuevos artistas: Los Tres, Paloma Mami, Nova Materia y Paulo Londra, quienes llegan para completar definitivamente el line up de esta versión.

Ahora, en cuanto a los artistas, tendremos a Kendrick Lamar y Lenny Kravitz como los principales nombres del día viernes, con una jornada que contará con nombres como Greta Van Fleet, Vicentico, Snow Patrol, Caetano Veloso y sus hijos, Jorja Smith, entre otros. Para el sábado, será Twenty Øne Piløts y Post Malone quienes asomen como los shows principales, con una jornada que también tendrá a Interpol, Bring Me The Horizon y Portugal. The Man entre sus confirmados. Finalmente, el día domingo verá los shows de Arctic Monkeys y Sam Smith, en una velada a la que se suman artistas como The 1975, Foals o St. Vincent, una de las artistas más destacadas de esta nueva versión.

El cartel completo por día, lo puedes revisar en la gráfica dispuesta al final de la nota.

También, desde hoy se habilitan los tickets de carácter diario, los que están disponibles mediante el sistema Puntoticket con los siguientes valores, sin cargo por servicio incluido:

General:

Preventa 1: $90.000

Preventa 2: $100.000

Normal: $110.000

Lolla Lounge:

Preventa 1: $190.000

Preventa 2: $215.000

Normal: $235.000

Lolla Lounge Premium:

Preventa 1: $250.000

Normal: $275.000

En cuanto a los pases para los 3 días, estos siguen disponibles a los siguientes valores:

Pase tres días general:

Early Bird $85.000 (AGOTADOS)

Preventa 1: $125.000 (AGOTADOS)

Preventa 2 : $135.000 (AGOTADOS)

Preventa 3: $150.000 (AGOTADOS)

Preventa 4: $170.000

Normal: $190.000

Lolla Lounge (Pase tres días):

Preventa 1: $250.000 (AGOTADOS)

Preventa 2: $300.000 (AGOTADOS)

Normal: $350.000

Lolla Lounge Premium (pase tres días):

Preventa 1: $350.000 (AGOTADOS)

Preventa 2: $390.000 (AGOTADOS)

Normal: $450.000

Mayor información sobre tipo de tickets, ACÁ.