Christina Rosenvinge se presentará en Concepción

Regresa a Chile la banda alemana Tankard, agrupación de thrash metal que llegará a nuestro país el próximo 8 de febrero para presentarse en Club Blondie. La agrupación llega a Chile promocionando “One Foot in the Grave“, su último trabajo de estudio, pero no dejarán fuera su arsenal de éxitos que la convierten en una de las cuatro bandas de thrash más importantes de Alemenia, junto a Kreator, Destruction y Sodom.

Para el show de apertura se ha confirmado la participación de las bandas chilenas Massive Power y Old Force, quienes tendrán la misión de calentar los ánimos para esta esperada jornada.

La venta de entradas está disponible mediante el sistema Ticketek, con los siguientes valores:

Preventa 1: $18.000

Preventa 2: $20.000

Día del evento: $23.000

También existe una promoción para quienes hayan adquirido su entrada para el show de Overkill, dejando el ticket en un valor de $15.000.