Chevelle anuncia los detalles de su nuevo disco y estrena canción: “Self Destructor”

Chevelle anunció álbum para este primer semestre de 2021 y, como adelanto, el dúo vuelve con un estreno llamado “Self Destructor”, siendo el primer material original que lanzan desde “The North Corridor” de 2016. Este nuevo trabajo, del cual es parte el nuevo single, saldrá a la luz bajo el nombre de “NIRATIAS” (Nothing Is Real And This Is A Simulation), el que posee fecha de estreno para el 5 de marzo.

El vocalista, Pete Loeffler, describe este LP con “temáticas del espacio exterior” y estará producido por Joe Barresi, eterno colaborador de la banda. A continuación te dejamos con el primer adelanto de este trabajo, además de la portada.